Suspect recherché pour agression gratuite sur une homme de 74 ans

La Sûreté du Québec demande l'aide de la population afin d'identifier une personne relativement à des voies de fait survenus le 16 décembre 2016.

À cette date, vers 17 h 45, un véhicule s’est immobilisé devant une résidence du chemin Bank, à Litchfield.

Après avoir sonné à la porte, l'individu aurait discuté avec la victime, un homme de 74 ans, avant de lui asséner un coup de poing au visage et prendre la fuite.



Les policiers ont rencontré plusieurs suspects potentiels, en vain, et s'expliquent encore mal cette agression isolée et gratuite.



Les forces de l'ordre sont à la recherche d'un homme dans la trentaine, mesurant 5'9'' et pesant 185 livres. Au moment des faits, il portait un manteau de style «matelassé» pâle, des pantalons foncés et une tuque.



Toute information pouvant permettre d’identifier cette personne peut être communiquée de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.