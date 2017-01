Surface synthétique au Triolet: la CSRS lance l'appel d'offres

La Commission scolaire de la Région-de-Sherbrooke vient de lancer l'appel d'offres dans le cadre du projet d'aménagement d'une surface synthétique multisports et d'une piste d'athlétisme à l'école du Triolet. Le projet comprend également la construction d'une estrade pouvant accueillir environ 800 personnes, l'agrandissement d'un stationnement en pavage et l'ajout d'un système d'éclairage.



Les travaux devraient commencer en avril pour une inauguration en septembre prochain.



Le projet est évalué à un peu plus de 2,1 M $.



Rappelons que la CSRS prévoit aussi l'aménagement d'un terrain à vocation scolaire à l'école de la Montée et de deux terrains synthétiques à vocation municipale et scolaire pour les écoles Mitchell-Montcalm et du Phare.