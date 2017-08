Stratégie contre la violence sexuelle: l'UQO veut éviter les dérapages

Sylvie Degrosbois

L'Université du Québec en Outaouais espère éviter les activités dégradantes telles que «les 12 travaux d'Hercule» avec la nouvelle stratégie contre la violence sexuelle présentée lundi par le gouvernement provincial.

Cette affaire avait soulevé une importante controverse sur la culture du viol à l'UQO l'automne dernier, alors que les nouvelles étudiantes devaient relever des défis de nature sexuelle pour accumuler des points.

Québec alloue 23 millions de dollars pour les cinq prochaines années afin d'enrayer ce fléau sur les campus étudiants, et pour mieux encadrer les initiations. La somme que recevra l'UQO n'a pas encore été précisée.

Des vigiles, composées d'étudiants à jeun, seront aussi instaurées pour s’assurer de leur bon déroulement.

La vice-rectrice à l'enseignement et à la recherche, Sylvie Degrosbois, rappelle qu'une politique similaire est déjà en place à l'UQO, mais qu'une aide supplémentaire ne se refuse pas.

Les établissements seront par ailleurs appelés à mettre sur pied un «guichet unique» permanent sur lequel les étudiantes victimes de violences sexuelles pourront se fier pour les accompagner.

La Stratégie d'intervention pour prévenir et contrer les violences à caractère sexuel en enseignement supérieur est articulée autour de six axes d'intervention: la prévention, le traitement des plaintes, l'accompagnement des victimes, la sécurité des lieux et des personnes, l'encadrement et la concertation.