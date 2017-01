Plusieurs autobus de la Société de transport de l'Outaouais sont demeurés dans le garage ce matin.



La direction de la STO affirme qu''entre 15 et 20 circuits sont touchés



Pour sa part, le syndicat prétend que 30 véhicules ne sont pas sur la route.



Rappelons que le retour à la maison a été plus difficile pour les utilisateurs des secteurs Hull et Aylmer, plus précisément dans le secteur du Plateau.