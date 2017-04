SRB : pour qui? (1re partie)

QUÉBEC - Le FM93 a répertorié les actifs appartenant aux grands joueurs de l'immobilier en bordure du tracé du SRB.

On note une plus forte concentration des propriétés dans trois secteurs de la Ville, soit le boulevard Laurier (carte 1), St-Roch/Colline parlementaire (carte 3), et le tronçon sur Charest entre Nérée-Tremblay et St-Sacrement. (carte 2)

Ce dernier tronçon est le plus contesté, mais est également celui où les actifs sont davantage concentrés dans les main d'un seul et même joueur de l'immobilier.

«J’ai plusieurs questions qui me viennent en tête suite à la présentation de ce que vous me montrez-là… Est-ce que l’on est entrain de découvrir les réelles motivations de Régis Labeaume derrière le choix du tracé du SRB? Est-ce que l’on est entrain de prendre des décisions en fonction du bien-être de notre population et de l’amélioration du transport collectif, ou prendre des décisions en fonction de certains amis promoteurs qui vont s’enrichir dans l’opération?» -Anne Guérette

