Spectaculaire chasse à l'homme dans Portneuf

QUÉBEC - Un homme au volant d'un véhicule volé est à l'origine d'une spectaculaire poursuite policière qui s'est déroulée jeudi matin dans plusieurs localités de Portneuf.

La camionnette avait été volée à St-Alban et a été impliquée dans un vol d'essence dans une station de service de Saint-Casimir.



La poursuite s'est déroulée sur une distance de plus de 50 kilomètres et parfois à très haute vitesse.



À un moment donné, les policiers de la Sûreté du Québ ont même décidé de mettre fin à la chasse à l'homme pour des raisons de sécurité.



Finalement, le suspect, un jeune homme de 25 ans domicilié à Saint-Romuald a été arrêté après que son véhicule se soit enlisé dans un chemin forestier.



Il a été transporté à l'hôpital en ambulance pour soigner de légères blessures.



Le suspect devra répondre à plusieurs accusations.