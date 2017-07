Soirée presque parfaite, signée The Who

QUÉBEC - Malgré quelques petits accrocs techniques, le spectacle de The Who a été un franc succès alors que les Plaines d'Abraham étaient bondées d'amateurs du mythique groupe britannique hier soir. Le Soleil rapporte que les musiciens étaient peut-être rouillés à l'occasion de ce premier spectacle de leur tournée, mais que la liste de chansons était impeccable.





Et c'est sans tambour ni trompette mais avec une efficacité redoutable que Les Trois Accord ont livré leur performance, dans un parc de la Francophonie qui affichait complet.