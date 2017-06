Six nouveaux chantiers lancés à Sherbrooke

Caroline Gravel

Six nouveaux chantiers seront lancés cette semaine à Sherbrooke, ce qui porte à 46 le nombre de projets en cours.Par ailleurs, la Ville de Sherbrooke est préoccupée par le chantier qui devait débuter aujourd'hui sur le pont de la route 108 dans le secteur de Lennoxville.Il s'agit de travaux de 8 semaines effectués par le ministère des Transports et les impacts seront importants s'il y a du retard.En audio, la directrice du service des infrastructures urbaines à la Ville, Caroline Gravel.D'autre part, le chantier de construction du boulevard René Lévesque a pris du retard et les équipes sont décuplés.Un suivi sur l'échéancier sera fait avant les vacances de la construction.