Sherbrooke: opération déneigement dès ce soir

La Ville de Sherbrooke est satisfaite du déneigement qui est effectué depuis hier.

Tôt ce matin, les équipes ont pu livrer des artères principales dégagées et des rues collectrices pratiquables. À 8 h ce matin, il y avait seulement le milieu rural ou c'était encore plus difficile.

Par ailleurs, compte tenu des 40 à 50 centimètres tombés sur la région, l'opération déneigement commencera dès ce soir et se poursuivra enore quelques jours.

La Ville invite donc les citoyens à respecter les heures d’interdiction de stationnement dans les rues, soit entre minuit et 7 h, et à sortir leurs bacs roulants le matin même de la collecte et à les ranger dès que possible.