Sherbrooke: le plus haut niveau de ventes résidentielles en cinq ans

La région de Sherbrooke a enregistré en 2016 son plus haut niveau de ventes résidentielles en cinq ans. C'est ce que révèle les statistisques de la Chambre immobilière de l'Estrie.



Ce sont près de 1 800 ventes résidentielles qui ont été compilées, une augmentation de 9 %, soit la plus forte au cours des quinze dernières années.



La hausse d'activité est principalement attribuable aux segments de la copropriété et de la maison unifamiliale.



Les plus fortes croissances des ventes ont été observées dans les secteurs de Magog et de l'arrondissement Jacques-Cartier.



Pour la première fois depuis 2009, le nombre de propriétés résidentielles à vendre par l'entremise du système Centris des courtiers immobiliers a diminué de 1 % en 2016.