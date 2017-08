Série de vols qualifiés à Sainte-Foy: brève comparution pour le duo de braqueurs

QUÉBEC - Le duo soupçonné d'avoir commis une série de vols qualifiés dans des résidences de Ste-Foy a comparu promptement lundi matin au Palais de Justice de Québec. Alain Gosselin demeurera détenu le temps des procédures, lui qui fait face à quatre chefs d'accusation de vol qualifié, deux de voies de fait avec lésions et deux autres de voies de fait armées.





Sa présumée complice, Julie Arsenault, a bénéficié d'une remise en liberté temporaire à condition qu'elle suive une thérapie fermée à la Maison Carignan, un établissement spécialisé dans le traitement des dépendances à l'alcool et aux drogues.





TC Médias rapporte que leur cause a été reportée au 7 septembre prochain.