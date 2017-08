Trois-Rivières a inauguré un premier sentier comestible aujourd'hui.

Le sentier comestible se trouve en plein coeur du parc Monseigneur-Comtois et a été initié par le conseiller municipal Pierre-Luc Fortin.

Le conseiller s'est donné pour mission de fournir un second souffle au parc, qui était laissé à 90% à l'abandon selon lui.

Le parcours offrira entre autres des fiches d'identifications de plantes et éventuellement, les arbres et arbustres fourniront fruits et noisettes.