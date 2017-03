Serge Paquin

Le salaire des élus municipaux pourrait faire l'objet de débats au cours des prochains mois notamment à Sherbrooke.Cette mesure qui s'appliquerait aussi aux députés provinciaux et aux conseillers scolaires permettrait à Ottawa d'économiser 30 millions de dollars annuellement.Une somme d'environ 16 300 dollars deviendrait donc imposable pour les élus provinciaux et municipaux.Le Québec serait la seule province où les députés ont droit à des allocations non imposable.