Salaire des élus de Gatineau: une décision avant la prochaine élection

Daniel Champagne

Le salaire des élus sera discuté au cours des prochaines semaines à la ville de Gatineau.

C'est un dossier qui remonte au début présent mandat en 2013.



Selon le conseiller Daniel Champagne, il faut régler le tout avant la prochaine élection afin que les élus soient jugés sur cette mesure







Mais avant d'en arriver au salaire de élus, la ville doit restructurer ses comités et commissions qui passeraient de 23 à 15.



On retrouverait six grandes commissions: transports, déplacements durables et sécurité, développement du territoire, habitation et environnement, développement économique ainsi Gatineau ville en santé.



Le comité de révision propose aussi des modifications à la commission sur les arts, de la culture et des loisirs.



Cette restructuration doit être entérinée mardi prochain.