Royer se joint à Well inc.

Un troisième investisseur privé va s'installer dans le quartier Well inc. au centre-ville de Sherbrooke.

L'entreprise L.P Royer a acquis le terrain de l'ancien Maysen Pub pour l'expansion de son centre d'innovation.

L.P Royer conçoit et commercialise des bottes et des souliers de travail à Lac Drolet et a implanté son centre d'innovation à Sherbrooke en 2011.

Le président Simon Larochelle veut déménager et il partage la vision entrepreneuriale de Well inc.

L'entreprise a acquis le terrain de l'ancien Maysen Pub au coût de 255 000 $, ce qui représente les valeurs du secteur.

La Ville de Sherbrooke avait pour sa part injecté 356 000 $ pour démolir l'ancien bar.