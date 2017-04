Roulez avec la STO à rabais

Pour un cinquième mois consécutif, la Société de transport de l'Outaouais accorde un rabais de 25% à certains de ses utilisateurs.

Ce rabais est offert sur les abonnements mensuels et annuels de même que sur le Porte-monnaie électronique. Ce rabais a été instauré au début des moyens de pression.



Malgré le fait que les chauffeurs et mécaniciens ont mis fin aux grèves rotatives et à certains moyens de pression, il y a encore plusieurs dizaines de voyages qui sont annulés quotidiennement.



Pour cette raison, la STO accorde un rabais qui équivaut à 23.75% sur un abonnement régulier adulte.