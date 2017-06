Rodéos : entente à l'amiable

La saga pour empêcher la tenue de rodéos de chevaux est terminée.

Un règlement à l'amiable est intervenu avec le demandeur, Alain Roy, qui s'opposait aux rodéos dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, aux rodéos du Festival western de St-Tite et qui visait aussi les Productions TKNL et les Productions Wildtime.

M. Roy, professeur à l'Université de Montréal, a conséquemment retiré sa demande d'injonction.

L’entente prévoit que le demandeur et ses représentants iront voir directement les intervenants et experts du Festival Western de St-Tite lors des événements d’août à Montréal et de septembre à Saint-Tite.

Par voie de communiqué, la direction du Festival western de St-Tite a confié qu'il est «dommage que toute l'industrie du rodéo, mais également de tous les événements ayant l'animal au coeur de leurs activités, leurs employés, partenaires et bénévoles aient eu à vivre cette incertitude.»