Me Mélissa Gilbert

Richard Bergeron a reconnu lundi avoir fraudé un homme âgé de Coaticook pour plus de 30 000 $.Il lui a subtilisé des montants d'argent en effectuant une centaine de chèques en 2014 et 2015.La confection d'un rapport pré-sentenciel a été demandée compte tenu de l'âge de la victime, des montants de la fraude et de la situation particulière de l'accusé concernant sa santé.Richard Bergeron reviendra devant la cour le 6 avril.