Révision de la vitesse sur Lorrain

Le ministère de Transport du Québec va revoir la limite de vitesse sur le boulevard Lorrain au nord de l'autoroute 50.

La porte-parole du MTQ, Karine Sauvé a confirmé à TC Média qu’une nouvelle analyse sera effectuée en compagnie de la Ville de Gatineau.

Les résidents réclament une baisse de la vitesse de 70 à 50 km/h, à la suite des accidents mortels survenu au cours des derniers mois.

Pas plus tard que la semaine dernière une motocycliste a perdu la vie et, lundi, une marche s’est tenue pour honorer la mémoire d’une jeune cycliste happée mortellement sur ce même tronçon il y a un an.

Le maire de Gatineau, Maxime Pedneaud-Jobin a parlé avec la ministre Stéphanie Vallée pour que le MTQ accepte de réévaluer la possibilité de baisser les limites de vitesse, au nord de la 50.