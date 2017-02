Retrait du crucifix : le CHU refuse de reculer

Écoutez le reportage :

QUÉBEC - Le CHU de Québec ne réinstallera pas le crucifix historique dans le hall d'entrée de l'hôpital Saint-Sacrement...

Le crucifix a été retiré par la direction du CHU à la suite de la plainte d'un patient la semaine dernière.

La décision avait suscité un tollé chez les patients et dans la population en général.

C'est donc dire que les démarches entreprises par le Diocèse de Québec pour faire reculer le CHU de Québec n'auront pas porté fruit.

Le CHU justifie sa décision avec les dispositions de la Charte des droits et libertés, soulignant qu'il estime devoir répondre à la plainte du citoyen.

Réponse intégrale du CHU de Québec :

Notre établissement possède sans l’ombre d’un doute un patrimoine religieux qui témoigne de son histoire, que nous respectons et valorisons, mais nous sommes tenus à l’obligation de neutralité religieuse de l’État.

Comme la mission première de notre établissement est de donner des soins et services de santé, nous nous devons de respecter en premier lieu les droits de nos patients, lesquels sont en quelque sorte captifs de l’institution. À cet égard, la Commission des droits et libertés de la personne et des droits de la jeunesse a une position claire :

[La] présence dans une institution publique d’un symbole religieux, tel qu’un crucifix ou une croix, ne soulève pas de problème particulier du point de vue de la Charte, à moins que ledit symbole n’acquière un caractère coercitif en raison du contexte dans lequel il s’inscrit. Ainsi, lorsque la clientèle de l’institution est vulnérable, parce que captive, jeune ou influençable, comme dans une école, par exemple, alors l’exposition à un symbole religieux, tel qu’une croix accrochée au mur, peut revêtir un caractère contraignant incompatible avec les droits et libertés de la personne. »

C’est pourquoi nous estimons devoir répondre à la plainte reçue et ne pouvons envisager le retour du crucifix, même avec une note d’interprétation. Nous avons la responsabilité de respecter ces principes, même si une certaine partie de la population pense autrement.

Une plaque rendant hommage au travail d’édification de la communauté des Soeurs de la Charité est déjà présente dans le hall d’entrée de l’Hôpital. Les prochains travaux de rénovation du hall d’entrée nous donneront par ailleurs l’occasion d’encore mieux mettre en valeur l’apport historique légué par les religieuses dans l’édification de l’Hôpital du Saint-Sacrement.

Appelé à réagir, l'évêque auxiliaire du Diocèse de Québec Marc Pelchat se dit déçu de la décision des autorités de l'hôpital...

Une pétition citoyenne a par ailleurs été mise en ligne dans les derniers jours pour demander le retour du crucifix. Elle a glané près de 8000 signatures jusqu'à maintenant.