Résumé sportif en Mauricie

JF Dumoulin

LNAH : Les Draveurs de Trois-Rivières se sont entendus avec deux autres joueurs en vue de la prochaine saison.

Francis Desrosiers et Alexandre Imbeault porteront les couleurs locales en 2017-2018.

Desrosiers a amassé 30 points en 35 matchs la saison passée avec les défunts Prédateurs de Laval.

Imbeault n'a disputé que 18 matchs la saison dernière, mais a accumulé 14 points.

À l'aube du second week-end du GP3R les frères Louis-Philippe et Jean-François Dumoulin se préparent pour la course de la série Nascar Pinty's prévue dimanche.

Jean-François Dumoulin concède que courir à Trois-Rivières revêt toujours un caractère spécial (audio).

Can-Am : les Aigles sont à Rockland pour y affronter les Boulders.

Un défi de taille pour la formation de TJ Stanton puisque Rockland occupe le premier rang de la ligue.