Éric Côté

Il y a toujours possibilité d'une entente entre les partis dans le secteur de la construction institutionnel-commercial et industriel avant la date d'échéance des conventions collectives le 30 avril prochain.D'ailleurs, l'Association de la construction du Québec est à Sherbrooke aujourd'hui pour rencontrer ses entrepreneurs et les informer de l'état des négociations.En audio Éric Côté, porte-parole et membre du comité de négociation pour l'ACQ.Par ailleurs, on apprend que le secteur institutionnel-commercial et industriel est au ralenti.Les heures travaillées ne cessent de diminuer depuis 2012.