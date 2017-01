Représentation sur sentence pour Jacques-Roger Lesage

Jean-Pierre Rancourt, avocat criminaliste

C'est aujourd'hui les représentations sur sentence dans le procès de Jacques-Roger Lesage, ce père grand-père de Val-des-Monts reconnu coupable de quatre des six chefs d'accusation qui pesaient contre lui.L'homme de 79 ans a été reconnu coupable d'inceste et d'attentat à la pudeur face à ses filles Nathalie et Lucie.Le criminaliste Me Jean-Pierre Rancourt, qui était en entrevue à Que l'Outaouais se lève, estime qu'une peine exemplaire pourrait être imposée à Lesage.