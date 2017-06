Récidiviste de l'alcool au volant: Roger Marmonier apte à faire face aux procédures judiciaires

Me Laila Belgharras

Chargement du lecteur ...

À Sherbrooke, le récidiviste en matière d'alcool au volant, Roger Marmonier, a été déclaré apte à faire face aux procédures judiciaires.

L'homme de 86 ans fait face à des accusations de conduite avec les facultés affaiblies causant des lésions et de conduite dangereuse.



En février 2016, il avait heurté une jeune femme sur la 13 e avenue alors qu'il était en état d'ébriété.



Fait particulier, il a été déclaré inapte à s'occuper de lui-même sur le plan civil mais le psychiatre a conclut qu'il est apte à subir un procès.



La procureur de la Couronne, Me Laïla Belgharras explique dans l'extrait audio qu'il reste des démarches à faire auprès de la plaignante pour savoir où en sont ses blessures. Un rapport concernant la responsabilité criminelle de Roger Marmonier lors des faits est aussi au dossier et la Couronne prendra position lors de son retour devant le tribunal le 26 juillet.

Roger Marmonier demeure à la Résidence Brooks où il est sous garde 24h sur 24.