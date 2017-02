Recensement: la population estrienne a augmenté de 2,7 % depuis 2011

La population de l'Estrie a connu une croissance de 2,7 % entre 2011 et 2016. C'est ce que révèle les données publiées aujourd'hui par Statistique Canada sur le dernier recensement.



L'Estrie comptait 319 004 habitants en 2016.



La population de la région métropolitaine de recensement de Sherbrooke a augmenté, à elle seule, de 4,9 % pour atteindre 212 105 habitants.



Elle se situe au 4e rang selon la population au Québec.



On dénombre plus de 106 000 logements privés dans la RMR de Sherbrooke, une hausse de 6 % par rapport au recensement de 2011.



Par ailleurs, le nombre de logements privés occupés par des résidents habituels a augmenté de 4,7 %.