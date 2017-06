Réal Rousseau ne reconnaît plus les faits duquels il est accusé Réal Rousseau/Photo: Cogeco nouvelles

Rebondissement inattendu au procès de Réal Rousseau, accusé de crime sexuels sur des personnes d'âge mineur commis dans les années 70. Le septuagénaire devait recevoir une sentence pour le dossier d'une victime, pour lequel il avait déjà plaidé coupable. Or, au moment du prononcé de la sentence, Réal Rousseau a changé d'idée: il ne reconnait plus les faits.



Le juge Jacques Trudel n'a eu d'autre choix que de ramener le dossier à l'étape de l'enquête préliminaire, qui se déroulera en même temps que celle de 3 autres dossiers, jeudi prochain.



En janvier, il a plaidé coupable à deux accusations de nature sexuelle, pour des gestes commis entre 1974 et 1979. La victime avait entre 8 et 13 ans.



La procureure de la Couronne, maître Catherine Lemay avait demandé 5 ans de prison. Rousseau, qui se représente seul, n'avait pas fait de suggestion.