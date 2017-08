Rare éclipse solaire aujourd'hui: la lune cachera plus de la moitié du soleil

Robert Lamontagne

C'est ce lundi qu'aura lieu la première éclipse totale du Soleil en 99 ans aux États-Unis. Au Québec, nous aurons droit à une éclipse partielle qui débutera vers 13h30.

Les régions les plus rapprochées sont l'Outaouais et le Témiscamingue. Un peu plus de 60 % de la surface du Soleil sera cachée au maximum de l’éclipse. Les Québécois pourront assister à ce spectacle vers 15h.

L'astrophysicien à l'Université de Montréal, Robert Lamontagne, précise où sont les endroits les plus favorables pour observer le phénomène astronomique. Écoutez-le dans l’audio ci-joint

Il s'agit de la première éclipse totale à survoler les États-Unis depuis juin 1918, tandis qu'au Québec la dernière a été aperçue en août 1932.

L’éclipse survolera 14 États américains jusqu'à arriver près de Charleston en début de soirée. Deux millions de visiteurs sont attendus en Caroline du Sud.