R2 D2 vendu près de 3 millions $ US

LOS ANGELES - Un robot R2-D2 utilisé dans plusieurs films de «Star Wars» a été vendu près de trois millions $ US aux enchères.

La maison Profiles in History affirme que le droïde de 43 pouces (1,09 m), formé à partir de morceaux utilisés pendant le tournage de la trilogie originale, s'est vendu 2,76 millions $ US, mercredi.

Combien pour le sabre de Skywalker et le casque de Darth Vader ?

Aucune information n'a été révélée au sujet de l'acheteur du robot, l'article le plus cher offert lors de la vente de souvenirs cinématographiques, qui incluait de nombreux objets liés à «Star Wars».

On pouvait notamment acheter le sabre laser utilisé par Luke Skywalker dans les deux premiers films, vendu 450 000 $ US, et le casque porté par Darth Vader dans le premier film, vendu 96 000 $ US.

La maison Profiles in History avait estimé avant la vente que R2-D2 pouvait obtenir une mise allant jusqu'à 2 millions $ US.

Le plancher de danse illuminé de «Saturday Night Fever»

Parmi les autres articles à thématique spatiale offerts mercredi, on note 23 vaisseaux de «Battlestar Galactica» et «Buck Rogers», vendus 1,8 million $ US. Un casque porté par le regretté acteur Bill Paxton sur le plateau de «Aliens» a attiré une mise de 51 000 $ US.

Les articles en vente n'étaient cependant pas tous dans la même thématique. Ainsi, le plancher de danse illuminé de «Saturday Night Fever» a été vendu 1,2 million $ US.