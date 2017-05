Équipe Labeaume : trois nouveaux visages et un retour

Régis Labeaume

QUÉBEC - Régis Labeaume a présenté trois nouveaux visages et confirmé le retour de l'une de ses anciennes conseillères en prévision du scrutin automnal.

Marie-Josée Savard revient à la politique active après une pause d'un mandat. Elle veut succéder à Laurent Proulx dans Cap-Rouge-Laurentien.



Les trois autres sont l'entrepreneure Nathalie Roy, qui affrontera le collistier d'Anne Guérette, le créateur du Festival Celtique et président du booster club du Rouge et Or, Pierre-Luc Lachance, et Émilie Villeneuve, une jeune mère de famille, qui affrontera Paul Shoiry s'il sollicite un nouveau mandat.



Leur chef a indiqué qu'il ne s'agit pas de candidatures vedettes précisant qu'il cherchait avant tout des candidats qui connaissent la population, et pas nécessairement des gens connus.

Labeaume veut «rajeunir» Sillery

Le maire sortant a indiqué qu'il espérait ravir le district St-Louis-Sillery en misant sur la jeunesse de sa candidate âgée de 31 ans. Il n'a pas manqué au passage d'écorcher Paul Shoiry, faisant même référence à son ancienne chef.

Pas de candidat contre Yvon Bussières

L'Équipe Labeaume laisse le champ libre à Yvon Bussières dans le district de Saint-Sacrement en prévision des élections municipales.



Le maire de Québec a indiqué qu'il n'avait pas le goût de lui opposer un adversaire, afin de lui laisser faire un dernier mandat à titre d'indépendant.



Le principal intéressé nous a indiqué qu'il appréciait l'attention, mais indique que ça ne signifie pas que c'est dans la poche.

Questionné à savoir s'il entendait présenter un candidat contre son ancien conseiller Sylvain Légaré, qui a quitté l'Équipe Labeaume à la suite de démêlés avec la SCHL, Régis Labeaume a dit qu'il allait «voir ça plus tard».