Québec toujours en route vers un été touristique record

QUÉBEC - La saison touristique bat son plein malgré la météo peu clémente du début de l'été à Québec Le Festival d'été de Québec contribue assurément au fort achalandage touristique qui ravit restaurateurs, hôteliers et chauffeurs de taxi.





En guise d'exemple, le Journal de Québec rapporte que la chanteuse P!nk a partagé une photo de son passage au FEQ sur instagram, photo qui a été aimée par plus de 100 000 de ses fans.





Le groupe Metallica a aussi fait produire une vidéo où l'on peut voir toute la beauté de la ville de Québec en plus de scènes de leur spectacle au FEQ.





En moins de 24 heures, la vidéo avait été vue près de 200 000 fois sur Youtube.





Il faut aussi compter d'autres événements comme celui des Grands Voiliers le week-end prochain et la faiblesse du dollar canadien, dans l'équation qui nous mènera vraisemblablement à un record en terme de retombées touristiques.