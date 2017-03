Québec octroie 783 000$ pour 14 organismes familles et haltes-garderies de l'Estrie

Reportage de Marie-France Martel

14 organismes familles et haltes-garderies communautaires de l'Estrie vont se partager un montant de 783 000$ sur deux ans.Des activités seront aussi mises en place pour encourager l'éveil à la lecture chez les enfants.Le ministre responsable de l'Estrie et député de Sherbrooke, Luc Fortin explique que plusieurs enfants qui arrivent en maternelle n'ont jamais touché à un livre et il faut y remédier en sensibilisant les parents par le biais de différents projets.Parmi les organismes qui recevront des montants au cours des deux prochaines années, mentionnons les Maisons de la famille de Sherbrooke et Magog, Famille Plus et la Maison des grands-parents de Sherbrooke En audio, le reportage de Marie-France Martel