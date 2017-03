Prudence sur les routes

La pluie a atteint la Mauricie tôt ce matin, et les conditions routières commencent à se détériorer. C'est sur l'autoroute 20 que la situation est la pire, alors que c'est carrément glacé.



Selon Transports Québec, on parle de routes partiellement glacées sur la 40, dans le secteur de Trois-Rivières, et sur la 55, entre le pont Laviolette et l'autoroute 40.



La 55 au sud de Drummondville est aussi partiellement glacée, de même que la 349, entre Louiseville et Saint-Paulin, et la 155 au nord de La Tuque.