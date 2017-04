Projet Well inc.: plusieurs projets d'investissements privés sur la table

Reportage de Marie-France Martel

Chargement du lecteur ...

Plusieurs projets d'investissements privés sont sur le table dans le cadre du projet Well inc. au centre-ville de Sherbrooke.13 des 64 lots compris dans le quartier de l'Entrepreneur sont vacants et l'impulsion Well inc est nécessaire selon le comité.Le responsable des projets privés, Gilles Marcoux parlé d'un premier projet, celui de l'ancienne auberge Écobeat où le promoteur va y implanter des activités commerciales, du bureau et résidentielle.Il soutient que Well inc suscite beaucoup d'intérêt du privé.Un plan d'affaires pour le guichet unique des ressources en entrepreneuriat sera présenté en mai prochain. Reportage de Marie-France Martel