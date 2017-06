Projet pilote autorisant les véhicules électriques de mobilité personnelle à Sherbrooke

Caroline Gravel

Chargement du lecteur ...

La Ville de Sherbrooke met en place un projet pilote pour les véhicules de transport personnel motorisé sur le réseau cyclable.Les utilisateurs devront être âgés d’au moins 14 ans, porter un casque et respecter une vitesse maximale de 32 kilomètres heures.La Ville de Sherbrooke permet aussi l’utilisation de planches à roulettes allongées et de trottinettes.La directeur du service des infrastructures urbaines, Caroline Gravel mentionne que leur utilisation sera permis sur la promenade urbaine autour du Lac des Nations ainsi que sur les pistes cyclables séparées de la chaussée.Le Service de police de Sherbrooke verra à faire appliquer le règlement sur les véhicules de transport personnel motorisé et émettra des constats si nécessaire.