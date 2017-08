Projet Muralis: Diane Delisle lance une pointe à son collègue Pierre Tardif

Diane Delisle et Pierre Tardif

Chargement du lecteur ...

La conseillère Diane Delisle a lancé une pointe à son collègue Pierre Tardif lundi soir au conseil municipal de Sherbrooke.

Madame Delisle s'est dite étonnée de la prise de position de monsieur Tardif concernant le projet Muralis.



Il déplorait dans une lettre ouverte que les artistes de Sherbrooke et l'Estrie n'aient pas été considérés par la production.



On écoute Diane Delisle qui reproche à Pierre Tardif de s'être opposé au lieu de diffusion jeunesse et elle est suivie de la réplique de Pierre Tardif.



Rappelons que le lieu de diffusion jeunesse qui sera construit au centre-ville représente un projet évalué à 8 millions de dollars.