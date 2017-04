Projet de loi sur les chiens dangereux: la SPA de l'Estrie prévoit beaucoup de confusion

La SPA de l'Estrie estime qu'il y aura beaucoup de confusion à la suite du dépôt du projet de loi encadrant les chiens dangereux dont les fameux pitbulls. Selon Cathy Bergeron, porte-parole de l'organisme, c'est comme si on repartait à zéro.



Toujours selon elle, le gouvernement fait fausse route en ciblant les pitbulls plus particulièrement.



De plus, Mme Bergeron craint que plusieurs chiens en santé et non agressifs se retrouvent dans les refuges des SPA et ces dernières devront procéder à de l'euthanasie abusive.



En Ontario, le gouvernement a également appliqué un tel réglement et selon Mme Bergeron, les résultats sont mitigés.