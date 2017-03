Bernard Sévigny

Le maire Bernard Sévigny assure que des discussions auront lieu au conseil municipal de Sherbrooke concernant le retrait des référendums dans le projet de loi 122.Le maire Sévigny explique qu'il faut que le processus suive d'abord son cours à Québec, où la prochaine étape est l'analyse de chaque article du projet de loi.Des dispositions seront enlevées et d'autres ajoutées et après cela, les discussions pourraient avoir lieu au conseil municipal de Sherbrooke vers la fin de 2017.Les conseillers Denault et Rouleau souhaitent une protection des berges de la rivière Magog et du mont Bellevue notamment.