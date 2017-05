Projet de déménagement du Costco: Jean-François Rouleau interpelle Bernard Sévigny

Le conseiller Jean-François Rouleau estime que le projet de déménagement du Costco est long à traiter par la Ville de Sherbrooke. Il a interpellé le maire Bernard Sévigny à ce propos hier soir au conseil municipal.



Monsieur Rouleau constate que les Sherbrookois continuent de payer l'essence plus chère qu'ailleurs.



Il réitère l'importance du projet de Costco d'implanter une station service au plateau St-Joseph et il a demandé au maire si le dossier avançait.



Le maire Sévigny lui a répondu que la demande était traitée par les services municipaux et elle sera bientôt acheminée au comité exécutif puis au comité consultatif d'urbanisme.



Le projet de Costco sera aussi étudié par le comité consultatif d'urbanisme de la Ville de Sherbrooke.