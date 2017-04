Procès: Ramsurrun a fait des appels outremer avant et après le triple meurtre

Photo: Facebook/Anne-Katherine Powers et Shakti Ramsurrun

L'auteur présumé du triple meurtre survenu à Aylmer en mai 2012 a appelé sa mère à l'Île Maurice dans les heures qui ont suivi le drame.

Shakti Ramsurrun, qui subit actuellement son procès, a fait plusieurs appels outremer avant et après les meurtres de son ex-conjointe Anne-Katherine Powers et de ses beaux-parents Louise Leboeuf et Claude Lévesque.

Selon ce que rapporte LeDroit, il aurait dit à sa mère qu'il avait quitté la résidence familiale mais qu'il était revenu pour voir son enfant. C'est alors qu'il aurait découvert les corps inanimés des victimes.

Ramsurrun aurait ensuite confié à une employée du Club de golf Rivermead, où il travaillait, qu'un homme cagoulé avait tenté de s'en prendre à lui après avoir tué ses proches.

Toujours selon la témoin, l'accusé paraissait fatigué et soutenait vouloir retrouver lui-même le présumé tueur car il croyait l'avoir reconnu. Il n'a pas contacté les autorités après la macabre découverte «parce qu'il ne savait pas quoi faire.»

Il aurait toutefois donné quatre versions différentes en seulement quinze minutes aux personnes qu'il a croisé après les crimes.