Pratique illégale de la médecine: l'avocat du révérend Labrie veut les noms des informateurs

Accusé de pratique illégale de la médecine, le révérend Jean-François Labrie de l'Église Inter-Foi de North Hatley veut obtenir les noms des informateurs qui ont permis au Collège des médecins de lui remettre une série de constats d'infraction.

Son avocat croit que le Collège des médecins savait depuis plus d'un an que ces infractions auraient été commises, ce qui ne respecterait pas le délai de prescription.



Le Collège des médecins s'oppose à cette demande.



Me Robert Brunet qui représente le révérend Labrie tente de faire tomber les accusations.



Rappelons que Jean-François Labrie fait face à une vingtaine d'accusations de pratique illégale de la médecine et à 8 accusations d'avoir donné lieu de croire qu'il était autorisé à exercer la médecine.



Le Collège des médecins lui réclame 250 000 $ d'amendes.