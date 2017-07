Poursuite policière sur 130km: le suspect court toujours

Une poursuite policière a eu lieu hier sur environ 130 kilomètres, entre Notre-Dame-du-Laus, dans les Laurentides et Ottawa.

Elle a débuté vers 10h30 lorsque la Sûreté du Québec a reçu un appel pour un vol de camion avec remorque.



Quelques minutes plus tard, l'automobile était retrouvé et partait en poursuite avec les policiers.



La Sureté du Québec a demandé l’assistance du Service de police d’Ottawa afin de bloquer les ponts reliant Gatineau à Ottawa, mais le fuyard a tout de même eu le temps de se rendre sur la rive ontarienne.



La Sureté du Québec, la MRC-des-Collines, la police de Gatineau et la Police d’Ottawa ont tous été impliqués dans cette opération.



Le conducteur n'a pas été arrêté mais le véhicule a été retrouvé sur le chemin Smyth dans le sud d'Ottawa.