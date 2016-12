Poursuite de 25M$ contre le centre de ski Calabogie

Un centre de ski de la région fait face à une poursuite de 25M$ après un accident qui a laissé une mère de famille paralysée.

Kessie Hamilton, 46 ans poursuit le centre de ski Calabogie pour les mauvaises conditions d’une pente pour tubes lors de sa visite en mars 2014.

Les documents déposés en cour, expliquent que lors d’une descente avec sa fille de 5 ans, le pneumatique a dérapé pour aller heurter un poteau d’acier.

La femme a été hospitalisée pendant un mois et demi et son cerveau a été touché, de sorte à ce qu’elle a été en réhabilitation pendant un an.

Le centre Calabogie se défend relatant que la femme est responsable de ses blessures, ne portait pas de casque protecteur et connaissait les risques reliés à ce sport.