Poursuite contre le Tapageur: début des interrogatoires en avril

Les premiers interrogatoires dans le dossier de la poursuite civile intentée contre le restaurant Le Tapageur se tiendront le 17 avril au palais de justice de Sherbrooke. Simon-Pierre Canuel et son conjoint seront interrogés par la défense dans le cadre de l'enquête préalable avant procès.



Celui-ci poursuit le restaurant pour 415 000 $ après s'être fait servir un tartare de saumon alors qu'il était allergique.



En vue de l'interrogatoire sous serment, le Tapageur a demandé une série de documents médicaux dont les dossiers pharmacologiques liés à la prise de médicaments de Simon-Pierre Canuel en lien avec sa condition psychologique et ses allergies.



Le 25 mai prochain, une représentante du Tapageur et le serveur seront interrogés par l'avocate de Simon-Pierre Canuel.



Mentionnons que les frais de justice sont évalués à 20 000 $ par chacune des parties dans ce dossier.



Le procès ne devrait pas avoir lieu avant trois ans.