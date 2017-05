Poules urbaines: l'idée d'un projet pilote revient sur la table

Élodie Fortin et Nicole Bergeron

Chargement du lecteur ...

Des élèves qui ont participé au conseil municipal jeunesse suggèrent à la Ville de Sherbrooke d'instaurer un projet pilote sur les poules urbaines.Élodie Fortin du Collège Mont-Notre-Dame les a invités à définir des zones où les poules seraient autorisées sur le territoire.Des permis pourraient être émis ainsi qu'un guide de démarrage sur les besoins et la règlementation concernant les poules urbaines.En audio, on peut écouter Élodie Fortin suivie de la conseillère municipale Nicole Bergeron.Les élèves du comité municipal jeunesse ont aussi suggéré des mesures pour améliorer les communications entre les jeunes et la Ville de Sherbrooke.