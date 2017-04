Possible triple meurtre à Shawinigan

La SQ enquête ce matin sur un événement qualifié de ''majeur''. Selon RDI, un homme a été arrêté à la suite d'un triple meurtre commis hier en fin de journée à Shawinigan dans le secteur St-Gérard-des-Laurentides.



Toujours selon RDI, le suspect aurait tout d'abord ligoté et tué une femme dans une résidence avant d'asperger d'essence son conjoint qui a pu fuir.



Le suspect se serait rendu dans une autre maison, toujours à St-Gérard-des-Laurentides avant de tuer deux autres femmes et d'incendier la résidence en question.



L'individu en question aurait été arrêté dans une station d'essence où il remplissait des bidon d'essence et semblait nerveux.



Plus de détails à venir...