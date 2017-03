Pont des Grandes-Fourches: Bernard Sévigny et Luc Fortin feront le point lundi

Luc Fortin

Le maire Bernard Sévigny et le député de Sherbrooke Luc Fortin feront le point lundi concernant le pont des Grandes-Fourches.Ce dernier serait aménagé au dessus de la rivière St-François d'ici 2018.Le député Luc Fortin précise que Québec n'a toujours pas reçu les documents nécessaires de la Ville de Sherbrooke.L'appel d'offres pour les plans et devis du pont des Grandes-Fourches pourrait être lancé à la fin de l'été.La somme demandée au MTQ serait de 15 millions de dollars pour la démolition de trois structures, la reconstruction du nouveau pont et la construction du carrefour giratoire.