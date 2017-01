Plusieurs urgences débordent en Estrie Cogeco Nouvelles

La situation est difficile dans plusieurs urgences de l'Estrie, particulièrement à Sherbrooke. En début d'après-midi, 64 patients se trouvaient sur civière au CHUS Hôtel-Dieu sur une capacité de 44.



20 patients s'y trouvent depuis plus de 24 heures et sont en attente d'hospitalisation et 6 y séjournent depuis plus de 48 h.



À l'Hôpital Fleurimont, on dénombrait 49 patients à l'urgence sur une capacité de 28 dont 8 qui s'y trouvaient depuis plus de 24 h.



Une douzaine de patients sont présentement en attente d'hospitalisation.



La plupart s'y présente pour des cas de gastro ou d'influenza.



Les urgences débordent aussi à Magog et Granby.