Plusieurs autres accusations déposées contre les trois individus qui auraient commis des vols à Sherbrooke

26 nouveaux chefs d'accusation ont été déposés contre Francis Veilleux et Michaël Sanders relativement à des vols commis dans des commerces de Sherbrooke. Selon la Tribune, le troisième individu impliqué, Francis Deslauriers, verra 22 nouvelles accusations déposées contre lui.



Le trio aurait volé le guichet automatique du Centre de foires de Sherbrooke mais ils auraient aussi visité plusieurs autres endroits.



On parle notamment du Centre de formation 24-Juin, la base de plein-air André Nadeau, le complexe Thibault-GM, le chalet du mont Bellevue et Pizzeria Stratos de la 12 e avenue.



Les présumés voleurs prenaient l'argent des petites caisses ou des guichets automatiques.



Francis Veilleux, Michaël Sanders et Francis Deslauriers sont notamment accusés de vol, port de déguisement, possession d'outils de cambriolage et d'armes prohibées.



Ils reviendront devant la cour lundi pour leur enquête sur remise en liberté.