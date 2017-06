Plusieurs actes de vandalisme commis dans l'arrondissement de Fleurimont

Danielle Berthold

La conseillère municipale du district de Desranleau, Danielle Berthold, déplore les actes de vandalisme répétés dans l'arrondissement de Fleurimont.Danielle Berthold soutient que des méfaits sont commis sur le chemin Galvin ainsi que dans les secteurs Châteaumont et des pierres précieuses. Des vitres de voitures ont été fracassées avec notamment des balles de golf et des boîtes aux lettres ont été brisées. Madame Berthold dit avoir vu 6 jeunes dans sa rue et invite les citoyens à se montrer vigilants.Jusqu'à maintenant, le Service de police de Sherbrooke n'a pas reçu de plaintes concernant ces actes de vandalisme.