Plus d'incendies de forêt à venir au Québec, soutient un chercheur

MONTRÉAL ? Alors qu'on se souvient de l'incendie majeur qui a dévasté il y a un an les environs de Fort McMurray, en Alberta, des chercheurs québécois avertissent que le Québec n'est pas à l'abri.

Avec le réchauffement climatique, la sécheresse des territoires va augmenter, tout comme les incendies de forêt, a soutenu mercredi le professeur et chercheur Yves Bergeron.



L'homme est affilié au Département des sciences biologiques de l'UQAM et à l'Institut de recherche sur les forêts de l'UQAT, et est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en écologie et aménagement forestier durable. Il a présenté des résultats de recherche au colloque du Centre d'étude de la Forêt, qui s'est tenu plus tôt cette semaine, et au consortium de recherche Ouranos.



L'augmentation des incendies de forêt est une catastrophe du point de vue économique, a-t-il ajouté.



Il y a actuellement de 10 à 20 pour cent du bois disponible à la coupe au Québec qui brûle avant d'être recueilli, soutient-il. Et cette proportion risque d'augmenter si rien n'est fait.



Il souligne toutefois qu'il y a actuellement moins d'incendies qu'avant. Le climat s'est peut-être réchauffé, mais les précipitations ont aussi augmenté, explique le chercheur.



Mais cela ne sera pas toujours le cas: selon les simulations effectuées, les précipitations ne vont pas augmenter suffisamment pour compenser le réchauffement. Ce qui va créer un climat sec, beaucoup plus sensible aux incendies de forêt.



Tout le nord du Québec est très à risque, soutient le chercheur, qui souligne qu'il s'agit aussi de l'une des zones les plus exploitées par les entreprises forestières.



Il y a toutefois des solutions, comme la variation des espèces.



L'épinette noire, favorite des entreprises forestières, est particulièrement sensible aux incendies. S'il y en a deux de suite, l'espèce ne sera peut-être pas capable de reprendre racine. Le pin gris est plus résistant, offre-t-il en guise de suggestion de reboisement.



Il suggère aussi d'augmenter les feuillus, comme le bouleau et le peuplier. Ces espèces brûlent moins, assure M. Bergeron.



Mais il faut agir de façon proactive, sans plus tarder, avertit-il, en mettant en place des stratégies d'aménagement durable des forêts.